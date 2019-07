JULIO CESAR CHAVEZ JR REGRESA A PELEAR DESPUES DE 2 AÑOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La ultima vez que Julio Cesar Chávez JR Peleo en una pelea oficial fue en el 2017 en contra de Saul “El Canelo” Álvarez desde entonces no se había subido al ring.

Su esperado regreso después de 2 años llega finalmente este 10 de agosto cuando se enfrente a el colombiano Evert Bravo quien tiene un récord (25-10-1) 29 KOs. Julio ya tiene 33 años y mantiene un récord de (50-3-1) 32 KOs.

