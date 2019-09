KEVIN HART SIGUE RECUPERANDOSE DESPUES DEL ACCIDENTE DE CARRO QUE TUVO EN CALIFORNIA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El actor Kevin Hart continúa mejorándose en un hospital de California días después que el carro Plymouth Barracuda 1970 donde el iba de copiloto tuviera un accidente y sufrieran varias lesiones tanto Kevin, el conductor y otro pasajero.

Kevin de 40 años sufrió lesiones graves en su espalda. También Jared Black quien manejaba el Barracuda tuvo severas lesiones y Rebeca Broxteran de 31 años sufrió lesiones leves.

El día de hoy la esposa de Kevin Hart dio muy pocas declaraciones a los medios de comunicación, pero informo que Kevin sigue recuperándose y muy pronto será dado de alta.

.@joefryer has the latest on Kevin Hart's condition now.: https://t.co/EG4sNHh7iC