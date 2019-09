KYLIE JENNER ESTARA POSANDO PARA PLAYBOY

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Kylie Jenner nos acaba de dar una pista donde nos hace pensar que muy pronto estará posando para la revista de Play Boy.

En una fotografía que subió a su cuenta de Instagram. La hermana de Kim Kardashian esta desnuda solo tiene un sombrero con ella mientras abraza a Travis Scott y de titulo pone “When Houston meets LA .. -- @playboy #ComingSoon”

Además en la parte inferior derecha de la foto se puede ver claramente el logo oficial de Play Boy. Todo indica que muy pronto veremos a Kylie Jenner posando para Play Boy.

When Houston meets LA .. -- @playboy #ComingSoon