LA FORMULA 1 ANUNCIO SU CALENDARIO PARA EL 2020

El 2020 será un año muy ocupado para la Formula 1 debido a que será el año con más carreras durante toda la temporada. Un total de 22 carreras.

Para Estados Unidos será el 25 de octubre en Austin Texas y para México en esta ocasión les toco el 1 de noviembre el día de Muertos. Una fecha muy importante para los mexicanos. También por primera vez una carrera que se llevara a cabo en Vietnam el 5 de abril.

Son dos carreras muy buenas ya que si vives en cualquiera de los dos países puedes tener la oportunidad y darte el lujo de ir a las dos.

-- F1 2020 CALENDAR --



✅ 22 races

✅ 7 back-to-back race weekends

✅ First ever race in Vietnam (5 Apr)

✅ A return to Zandvoort (3 May)



* Subject to FIA approval pic.twitter.com/zsejzCD8Iq