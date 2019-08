La Rosalia Reina En Los MTV Video Music Awards

Por Diego Ramos



El pasado Lunes se llevo a cabo la entrega de los Premios MTV 2019.



Muchos fueron los artistas que estuvieron en el escenario en una de las entregas mas importantes de videos musicales.



La encargada de abrir la noche fue Taylor Swift al interpretar sus mas recientes sencillos You Need To Calm Down y Lover. La cantante Estadounidense tambien se llevo el premio a 'Video Del Año.'



Entre los Latinos presentes en el escenario estuvieron Camila Cabello, J Balvin y Bad Bunny quienes promocionaron su nuevo album OASIS.



Y quien tambien estuvo presente para deslumbar a muchos fue la cantante Espanola Rosalia. Su exito global Con Altura gano el premio al 'Mejor Video Latino' y 'Mejor Coreografia.' Por si fuera poco, La Rosalia tambien se adueño del escenario al interpretar sus sencillos A Ningun Hombre y Aute Cuture asi como Yo X Ti, Tu Por Mi junto al cantante Ozuna.





Video of Rosalía ft. Ozuna Perform 'A Ningun Hombre', 'Yo x Ti, Tu x Mi', & 'Aute Cuture' | 2019 VMAs