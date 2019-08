LA ULTIMA PELICULA DE RAMBO SE ESTRENA EN SEPTIEMBRE

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La franquicia de RAMBO ha sido una de las más exitosas en las que el actor Silver Stallone ha participado. Y en el mes de septiembre se estrenará en los cines la última película que cierra esta franquicia.

RAMBO se estrenó por primera vez en el año de 1982 con la película “RAMBO FIRST BLOOD”, la quinta y última película está basada en que el soldado RAMBO se enfrenta a un cartel mexicano para salvar la vida de su nieta.

El estreno de esta película en Estados Unidos se viene para el próximo 27 de septiembre. Aquí te dejamos el ultimo tráiler para que lo veas.

His war comes home. Watch the new trailer for #Rambo Last Blood – In theaters September 20. pic.twitter.com/8061kBF1HA