LadyCocaCola Mujer Se Vuelve Viral Al Quejarse De Refresco

Por Diego Ramos



Con este calor se antoja un refresco bien frio ¿verdad?



Pues quien ya no lo podra, o quedra, tomar es una mujer en Mexico que se hizo viral este pasado Viernes despues de subir un video a redes sociales donde expone su descontento ante la marca de refrescos.



Segun su video, ella era una cliente frecuente de la marca de refrescos, pero despues de la nueva campaña publicitaria de la misma decidio no tomarla mas, esto porque segun ella incluye groserias en su nueva publicidad.



'Les quiero decir que yo amaba Coca Cola porque el arquetipo de marca estaba construido, incluso si ves el tipo de letra como si una mama le escribiera un recado a su hijo, era una letra tradicional basada en los valores de la familia del respeto el amor...' inicia en su video la mujer.



De acuerdo con sus palabras, Coca Cola invento a Santa Claus como branding para la navidad y todo eso cambio ahora que la compañia, segun ella, usa malas palabras. 'No pienso volver a tomar Coca Cola en protesta de que ahora esten insitando a esta publicidad 'progresiva' en donde estan fomentando las groserias...' continuo.



Aseguro tambien que cada que decimos una mala palabra, nos hacemos mas debiles.





Video of Lady Coca Cola

Yo, después de ver el vídeo de #LadyCocaCola... pic.twitter.com/Iu58QOlVvt — No So¥ Koreana (@_Oshorty) September 6, 2019

Para los que se preguntan por que de #LadyCocaCola pic.twitter.com/hbPQZRKEWl — Elma Consote (@consote) September 6, 2019

Las reacciones no se hicieron esperar y muchos usuarios no esperaron en hacerla blanca de burlas.Y todo por estos carteles.