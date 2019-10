LAS COSAS QUE TIENE QUE LLEVAR UN ALTAR DE MUERTOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Una de las tradiciones mas populares y mas arraigadas a los mexicanos es El Dia De Los Muertos. Celebración donde se recuerda con ofrendas florales, visitas a panteones, música, altares de muerto, calaveritas, disfraces y muchas cosas más.

"Sólo muere quien se olvida, y yo nunca te olvidaré." They live on in our memories. -- --: @enriquenoriega #DiaDeLosMuertos #altardemuertos #cultura #tradición #mexicantradition #mexicanculture