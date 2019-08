Lizbeth Rodriguez Presenta A Su Hijo En Redes Sociales

Por Diego Ramos



Hace unos dias la influencer y youtuber Lizbeth Rodriguez sorprendio a muchos de sus seguidores al anunciar en sus plataformas que era mama.



La noticia tomo a todos por sorpresa ya que, hasta antes de dicho video, la youtuber nunca habia hablado de su hijo el cual tiene 2 años.



Lizbeth Rodriguez se hizo famosa hace unos meses luego de que los videos de 'Exponiendo Infieles' donde surgia como conductora se hicieran virales en las redes sociales. Con millones de vistas en YouTube Rodriguez rapidamente fue creciendo en popularidad hasta alcanzar los mas de 9 millones de seguidores en Instagram.



Y fue en esa plataforma donde presento a su hijo Eros.





Video of Les presento al hombre de mi vida

¿Pero porque ocultar a su hijo? Ella misma lo explico en su video al explicar que asi como la fama le ha traido cosas muy buenas tambien hay cosas o personas que no lo pueden ser.'...Soy mama, tengo un hijo hermosisimo de dos años, cumple tres anos en Diciembre, y lo mantuve oculto porque de verdad, si ustedes ya son mamas o papas me van a entender perfectamente y si algun dia los quieren tener en ese momento me van a entender. Cuando uno se convierte en papa no hay cosa mas importante que la seguridad y el bienestar de tus hijos...' comentoen un video de mas de 20 minutos.Tambien comento que su hijo es una prioridad para ella y por eso no quiso exponerlo a la atencion que ella estaba obteniendo de Exponiendo Infieles ya que no todas las criticas hacia ella eran buenas. '...Un dia yo iba con mi niño, ibamos caminando por una plaza y en ese momento yo estaba recibiendo un monton de criticas y cuando ibamos caminando de repente no se que paso osea yo iba de la mano con mi hijo y alguien avento algo entonces mi hijo comenzo a sangrar [de la frente> se le abrio y comenzo a salir sangre y mi hijo como que se quizo [tirar> al piso y yo voltie y no sabia que estaba pasando de verdad en ese momento me dio muchisimo miedo...' hablo entre lagrimas.siguio expresando que tenia miedo a exponer a su hijo por esas personas 'sin corazon' que puedan herirlo. Pero sin mas 'preambulos' lo hizo.