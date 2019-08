LOS MEJORES BAILES DE LUISITO COMUNICA “EL REY PALOMO”

Related: Sigue a Lawrence Barajas

En la actualidad Luisito Comunica es el Youtuber con más suscriptores en YouTube, tiene mas de 25 millones y esto le da el titulo del YouTuber numero #1 en México y entre los mas populares a nivel mundial. Su contenido exquisito de viajes siempre nos traslada a diferentes partes del mundo y nos hace sentir que estamos en ese viaje con él. Además de su gran carisma y buena onda es un youtuber muy querido y respetado dentro de la comunidad.

Pero existe otra razón por la cual nos encanta el contenido del Rey Palomo y se trata de sus peculiares bailes que publica en su cuenta de Instagram. Ya sea que este el solo bailando o con su novia la “Lenguas de Gato” AKA “La Chule”.

Siempre al ritmo de una canción con reggaetón vemos como Luisito disfruta de sus ridículos y graciosos bailes y la verdad que contagia su buena onda y hasta ganas dan de bailar y unirnos a la fiesta con él.

¿Cuál es tu baile favorito de el “Rey Palomo”?

REBOTA -------- @lenguasdegato A post shared by Luis El Crack (@luisitocomunica) on Apr 26, 2019 at 5:22pm PDT