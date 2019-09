LOS TENISTAS FEDERER Y NADAL PODRIAN ROMPER UN RECORD SI JUEGAN EN EL SANTIAGO BERNABEU

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Roger Federer y Rafael nadal son dos de los mejores tenistas de los últimos tiempos y de acuerdo con el diario ABC hay una propuesta para que los dos se enfrenten en un partido de exhibición en el estadio Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez hizo la propuesta para que este juego entre dos de los mejores del mundo pueda darse en la casa del Real Madrid. En caso de que se cumpla este evento se pondrían a la venta 80 mil entradas para romper el récord de Serena Williams y Kim Clijsters que tienen cuando jugaron en Bruselas Bélgica y asistieron 35 mil 681 espectadores en el 2010.

Roger Federer tiene 20 títulos y Rafael Nadal 19. Nadal se encuentra a solo un titulo de igualar a Federer y a dos de superarlo.

Thanks! To all my fans. Well done @rogerfederer more to come... --------