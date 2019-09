Maria Celeste Arraras Le Responde A Abraham Quintanilla

Por Diego Ramos



El dia de ayer te compartimos el documento que publico Abraham Quintanilla en el que expresa su descontento ante la nueva serie sobre su hija Selena. Misma serie basada en el libro de la periodiasta Maria Celeste Arraras. Ese comunicado lo puedes leer aqui.



La periodista no perdio el tiempo en responder a todo lo dicho po​r el padre de Selena y uso sus redes sociales para contestar a todo lo que dijo el senor Quintanilla.



'Es muy difícil y delicado tener que responder a las declaraciones del Sr. Abraham Quintanilla sobre mí persona porque, aunque hayan pasado tantos años, estoy de acuerdo en que el dolor por la muerte de una hija es algo de lo cuál un padre nunca se repone.' empieza la periodista con su comunicado.



En el texto expuesto en Facebook e Instagram, Maria Celeste asegura que lucrar con el nombre de Selena fue algo que ella nunca busco ya que todo lo recaudado en cuanto a ventas de el libro fue donado para becas.



Al responder a las acusaciones de que la serie, y libro en si, estan basados en mentiras Maria Celeste dijo: “El Secreto de Selena”, que es una serie basada en el libro del mismo nombre que escribí , no favorece la versión de la asesina convicta, ni cosa que se parezca. Jamás haría una cosa así. Está basado en evidencia, en hechos documentados y en testimonios de testigos.'



Aseguro que la historia contada no es ninguna difamacion para nadie y por ello Quintanilla nunca pudo entablar una demanda contra ella.



'Quiero dejar clarísimo que “El Secreto de Selena” expone los hechos tal cual fueron presentados en la corte,durante el juicio por asesinato. De ninguna manera los contradice o intenta justificar lo que hizo Yolanda Saldivar. Por el contrario, la serie es una radiografía de cómo funciona la mente manipuladora de la asesina que le disparó a Selena por la espalda de la forma más cobarde.' declaro.



Este es el comunicado de la periodista: