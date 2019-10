MATTRESS MACK HACE UNA APUESTA MILLONARIA SI LOS ASTROS GANAN LA SERIE MUNDIAL DE ESTE AÑO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El carismático Mattress Mack acaba de apostar $3.5 millones de dólares a favor de que los Astros ganen la serie Mundial de este año. Cada año Mattress Mack les ofrece a sus clientes la opción de comprar colchones y si los Astros ganan la serie mundial te devuelve tu dinero.

Cuando los Astros ganaron la ultima serie mundial se estima que Mattress Mack les reembolsó a sus clientes mas de 10 millones de dólares.

El día martes 1 de octubre el empresario de Houston tomo un vuelo a Mississippi donde aposto 3.5 millones de dólares en el casino The Scarlet Pearl Casino a favor de los Astros para ganar la Serie Mundial. Si los Astros ganan Mattress Mack se llevaría un total de $11,200,000 millones con una ganancia de $7,700,000 en ganancias con una inversión de $3.5 millones de dólares.

MATTRESS MACK PLACES THE BET! ⚾️----Now, you've got an even bigger reason to root for the Astros in the World Series! @mattressmack has $3.5 million on the line, and plans to use his potential winnings to refund mattress purchases to #Houstonians!