MEXICANO DE 17 AÑOS GANA MEDALLA DE ORO EN JUEGOS PANAMERICANOS

El joven Patricio Font Nelson con apenas 17 años de edad gano la medalla de oro en el esquí acuático en los juegos Panamericanos de Lima Perú 2019.

Con un total de 11,370 puntos el atleta originario de Morelos derroto a sus contrincantes de Canadá Dorien Llewellyn y Adam Picos de Estados Unidos en la categoría de figuras. Así Patricio Font se convierte en el atleta mexicano más joven en ganar en los Juegos Panamericanos.

La prueba del esquí acuático se llevo acabo en la laguna Bujama y hasta el momento esta en el segundo lugar en el medallero de Los Juegos Panamericanos. El primer Lugar lo tiene Estados Unidos.

#EsquiAcuatico ---- Patricio Font, es el atleta mexicano---- más joven en ganar ORO-- en Lima 2019. #DejaHuella.