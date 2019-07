MEXICO GANA ORO EN TAEKWONDO FEMENIL EN JUEGOS PANAMERICANOS

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El Taekwondo es un deporte donde México siempre ha tenido muy buenos representantes y dado excelentes resultados a nivel mundial. En esta ocasión la mexicana Briseida Acosta derroto 10-5 a la colombiana Gloria Mosquera y así gano la medalla de oro.

Briseida peleo en los 67kg de la rama femenil donde en el primer round 4-1 para después en e segundo round ganar 6-0 y finalmente en el tercer round derrotar tres a uno a la colombiana.

Con esta victoria México consiguió su medalla de oro numero 13 en los Juegos Panamericanos y así se ubica en la segunda posición del medallero oficial detrás de los Estados Unidos.

--l La sonrisa de una Campeona Panamericana, Briseida es de ORO-- #Taekwondo----