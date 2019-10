MEXICO SE ENFRENTA A TRINIDAD Y TOBAGO EN TOLUCA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La selección mexicana juega el día de hoy en un partido amistoso en contra de la selección de Trinidad y Tobago en el estadio Nemesio Diez, casa de los diablos rojos del Toluca. El partido se jugará a las 9 de la noche.

Los convocados para este partido todos son jugadores que militan en la liga MX, en esta ocasión no se convoca a ningún jugador extranjero que juegue en Europa o en la MLS.

La selección mexicana llega a este partido después de haber perdido en contra de Argentina 4-0 en San Antonio. Los siguientes partidos de México serán ante Bermuda y Panamá en la CONCACAF Nations League.

-- Así fue nuestra preparación para enfrentar a ---- en Toluca. // This is how we prepared for tomorrow's match against Trinidad & Tobago. - - #PasiónyOrgullo #FMFporNuestroFútbol #ready #power #México #Team #LetsGo