MONARCAS VENCE 1-0 A LAS CHIVAS EN LA JORNADA NUMERO 10 DE LA LIGAMX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El día de ayer viernes en la LigaMX el Monarcas Morelia se enfrento a las Chivas del Guadalajara, partido que se disputo en el estadio Morelos donde por la mínima diferencia el equipo michoacano derroto a el equipo rojiblanco.

IMPRESIONANTE es la palabra que describe la actuación de @sebauruguayo1, ¡Sin duda es es jugador del partido! ------