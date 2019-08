“THE MORNING SHOW” LA NUEVA SERIE EN LA QUE PARTICIPARA STEVE CARELL

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Steve Carell junto a Jennifer Anniston y Reese Whiterspoon serán los protagonistas de una nueva serie que será transmitida a través de AppleTV+ y se estrenará en el otoño de este año.

La serie original de la plataforma AppleTV+ se trata de un morning show americano, un programa de noticias y como los protagonistas viven el día a día en esta industria.

The Morning show tendrá dos temporadas de 10 capítulos cada una y esta basado en el libro Top of the Morning de Brian Stelter de 2013, un corresponsal de CNN. Donde reveló la rivalidad entre miembros y staff de Today de NBC y Good Morning America de ABC.