NINEL CONDE SORPRENDE CON UN MINI BIKINI DONDE SE LE VE TODO

La actriz y cantante Ninel Conde presumió en su cuenta de Instagram el cuerpazo que tiene a sus 48 años.

Con un bikini color verde esmeralda posando como una diosa azteca. Ninel mostro el tremendo cuerpazo que tiene, principalmente un abdomen bien definido que ella presume y donde también escribió “Disfrutando de este bello paraíso y siendo feliz con los resultados después de tanto esfuerzo. ¡Al final todo vale la pena!

