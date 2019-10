[OPINION] El Esperado Regreso De 'La Casa De Las Flores'

Por Diego Ramos



****SPOILER ALERT****SPOILER ALERT***

Si no has visto la segunda temporada de La Casa de las Flores te recomiendo verla y despues regresar aqui.



El dia de ayer por fin se estreno la esperada segunda temporada de La Casa De Las Flores, una obra de Manolo Caro para la plataforma Netflix.



Fue mucho el hype que hubo desde que termino la primera temporada y despues de revelarse una segunda y hasta una tercera temporada. Lo que muhcos no esperabamos en aquel entonces era el rotundo NO que Veronica Castro le daria a la continuacion de la misma.



Y fue ese mismo NO lo que siento cambio por completo lo que se tenia preparado para la continuidad de la historia. Si bien se pudo cambiar de actriz para el personaje, el productor decidio no hacerlo y creo que fue la mejor opcion, de ahi nace la pre-historia de la segunda temporada.



Durante varios meses antes del estreno se nos adelanto que el personaje de Virginia de la Mora estaba muerto, por lo que ya en el inicio de la temporada no era sorpresa para muchos. Lo que si fue sorpresa fue como termino el personaje y ‘lo que no se vio’ en la primera, se vio en el primer capitulo de la segunda temporada. No solo Diego se robo el dinero, Virgina tuvo que ver en ello tambien y ahi se enfatiza el dicho de que ‘no todas las historias son como las cuentan.’





P a u l i n a De La M o r a

El regreso de el ‘Cacas’

El Soundtrack

La re-apertura de el cabaret

Todo en torno a Julieta Venegas

La frase (nuevamente) de ‘Me saludas al c a c a s’

La aparicion de Gloria Trevi

Obviamente la historia no seria la misma sin Virginia y lo que le aplaudo a el productor es el hecho de haber tenido el papel de Virginia muy presente en la temporada, ya que fue un personaje clave que no podia haber sido desaparecido asi nadamas.Si bien la trama abarca mucho lo de Virginia, su muerte y lo de el testamento, la otra historia importante en la trama es la venganza de Paulina de la Mora hacia Diego. Fue esta venganza y todo alrededor de ella lo que, en mi opinion, salvo la segunda temporada.Una temporada bien 'a secas' donde creo hubo temas que sobraron o como les digo yo fueron ‘de relleno’ como lo de la secta en la que se involucro el papa de los De La Mora. En lo personal siento que no le agregaron nada a la trama y con ellos no paso absolutamente nada. A menos que nos sorprendan en la tercera sino quedarian como lo dije en relleno.Si bien la trama detuvo un cierre hubo otras que quedaron inconclusas, al menos a mi punto de vista. Que paso con Claudio y la Chiquis despues de que Chiquis le dijo que preferia a la familia De la Mora. Despues de que Julian descubre que no es el papa de ‘Julia’ que paso con ellas dos? Y los De La Mora nunca supieron que el no era el papa (al menos en pantaya).P e r o B u e n o dejando a un lado la trama, debemos resaltar una de las mejores cosas de esta segunda temporada y es el soundtrack de la misma. Desde, hasta. Esto de diez. Y el hecho de que en la escena del 'perreo' entre Paulina y Alejo ironicamente no hubo reggaeton de fondo. (Fui el unico que noto eso?)



Y ahora a esperar la tercera temporada para tentativamente el 2020 en donde sorprendentemente conoceremos a la abuela de los De La Mora que llego a la segunda temporada en el ultimo minuto a reclamar su floreria. De donde salio la abuela? No se!



-Diego Ramos