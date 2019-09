Ozuna Es Premiado Con Cuatro Records Mundiales Guinness

Por Diego Ramos



Uno de los cantantes Latinos mas exitosos de los ultimos tiempos es sin duda alguna Ozuna.



Con canciones y videos con billones de vistas, hace unos dias el cantante fue premiado con 4 records mundiales en el famoso libro Guinness.



A traves de un video en las redes sociales se dieron a conocer estos reconocimientos en el que destaca el ser el Artista Solista Masculino en tener un album con mas semanas en la lista de la revista Billboard 'Top Latin Albums.' Su disco titulado Odisea alcanzo un total de 46 semanas consecutivas en dicha lista.





Video of Ozuna - Te Soñé De Nuevo (Video Oficial)

Mira Mami estoy en los “Récord Guinness” @guinnessworldrecords ----------------