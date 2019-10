PODERQUINCE La Campaña Que Registra A Votantes En Quinceañeras

Por Diego Ramos



Una de las campañas que esta dando mucho de que hablar ultimamente es la de #PODERQUINCE. Una campaña de la iniciatiba JOLT, cual mision es el poder registrar a la gente para votar.



Durante una entrevista para Mega 101, Keyli Sandoval hablo de esta iniciativa que surge para llevar a la mayor cantidad posible de votantes a las casillas, sin importar partido o candidato preferencial.



'La mision de Poder Quince es incrementar el voto Latino y elevar la voz de nuestra comunidad. Poder Quince actualmente esta operando en Austin, Dallas y Houston...' comento Keyli para Mi Comunidad.





--✊-- Forget the "baile sorpresa!" What every quince needs is a voting registration table! Aleida Ramos and other quinceañeras in Texas are partnering with Jolt, a local nonprofit, to register voters at their traditional 15th birthday celebrations. . "My dad tells me I have to be educated to vote and have to know what I’m voting for and about the person." . Full story on our Facebook page, link in bio . #PoderQuince #Vota