¿QUIEN INVENTO LA RADIO?

Sabias que la radio fue inventada por el inventor italiano Guglielmo Marconi en el año de 1895.

Guglielmo Giovanni Maria Marconi fue nació el 25 de abril de 1874 en Bologna Italia y murió a la edad de 63 años en Roma Italia. Su alma Matter fue la Universidad de Bologna y también gano el premio Nobel de Física en el año 1909.

Debemos de darle gracias a Marconi porque a lo largo de los años la radio ha sido nuestra fiel compañera cuando manejamos en el carro o cuando estamos solos en casa bailando al ritmo del mega mezcla de Mega101fm.

