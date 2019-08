¿QUIEN TIENE EL MEJOR CHICKEN SANDWICH?

Related: Sigue a Lawrence Barajas

En los últimos días se ha creado un debate en el mundo de la comida rápida en Estados Unidos ya que el restaurante de comida rápida PopeyesChicken acaba de sacar su edición del Chicken Sándwich y todo mundo dice que es lo mejor que han probado en toda su vida.

Tanto ha sido el ruido que causado este chicken sándwich que las comparaciones ya comenzaron y todos los que ya lo han probado dicen que es mejor que el de Chick-Fill-A.

I can confirm, without a fraction of a doubt, that this is a chicken sandwich fit for a God. The hype is real. 10/10 -- @PopeyesChicken pic.twitter.com/fyQauNOZYh