THE ROCK REGRESA ESTE VIERNES 4 DE OCTUBRE A SMACKDOWN

Dwayne “THE ROCK” Jonhson regresa a pelear a SMACKDOWN este viernes después de mucho tiempo que estar inactivo en el mundo del entretenimiento de las luchas.

No sabemos cómo le hace, pero no hay nada imposible para la Roca. No hay nada que no pueda hacer, actuar, bailar, cantar hace de todo y lo más impresionante es que le sobra tiempo hasta para pelear.

Tenemos que aceptar que nos da mucho gusto ver a el actor triunfar en Hollywood y verlo convertir en una de las estrellas mas populares y exitosas del cine, pero todos lo conocimos peleando en las luchas. Siempre nos regalo momentos inolvidables cada vez que peleaba y su show era un gran espectáculo.

Es por eso que también nos da mucho gusto que de vez en cuando regrese a pelear para recordar y volver a vivir momentos increíbles cuando vemos como levanta la cejita y les aplica su llave maestra a sus rivales arriba del ring.

FINALLY...I come back home to my @WWE universe.

This FRIDAY NIGHT, I’ll return for our debut of SMACKDOWN!

LIVE on @FOXTV.

There’s no greater title than #thepeopleschamp.

And there’s no place like home.

Tequila on me after the show ----#IfYaSmell-- #Smackdown#RocksShow #FOX pic.twitter.com/V5i4cxqIqH