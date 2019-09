SALIO EL PRIMER TRAILER DE BAD BOYS FOR LIFE

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Se estreno el primer trailer de la tercera y quizás última película de Bad Boys For Life con Will Smith y Martin Lawrence.

En la década de los noventa Will Smith estaba teniendo un gran éxito con el show The Prince of Bellaire y Martin Lawrence hacia lo mismo con su show Martin. La gran combinación de estos dos actores hizo nacer una de las franquicias de Hollywood mas importantes del cine, Bad Boys.

Aprovechando el éxito y buena combinación de los dos la primera película de Bad Boys nació en 1995, una película de mucha acción y comedia.

Su éxito fue tan grande que para el año 2003 se hizo la secuela de esta franquicia teniendo un gran éxito. El tiempo paso y los rumores había muchos de una tercera película. Pero no fue hasta el 2018 cuando se comenzó a filmar la tercera película.

Las dos primeras fueron dirigidas por Michael Bay quien más tarde dirigiría películas como ARMAGEDDON, PEARL HARBOR o TRANSFORMERS. La tercera película será dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah.

Su estreno será para el 17 de enero del 2020.