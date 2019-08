SALIO EL TRAILER FINAL DE LA PELICULA THE JOKER

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Acaba de salir el trailer final de la película “The Joker” una de las películas mas esperadas de este año.

La película se va a estrenar el 4 de octubre y después de ver este último trailer quede sorprendido con las increíbles actuaciones de Joaquin Phoenix.

En este nuevo trailer también vimos la participación de Robert De Niro quien hará el papel de un presentador de televisión. Bueno aquí les dejo el trailer para que lo disfruten.

New trailer. #JokerMovie - in theaters October 4. -- this tweet to be the first to hear about exclusive content leading up to opening weekend. pic.twitter.com/dMdLZIjzwz