SALMA HAYEK COMO NUNCA ANTES LA HABIAS VISTO EN LA PLAYA

Salma Hayek nos volvió a dejar con la boca abierta, en esta ocasión presumió en su cuenta de Instagram que se encontraba en la playa y que quería que las olas del mar se la llevaran. “A veces hay que dejarse ir y dejar que las aguas te muevan y te abracen.”

Estaba muy inspirada nuestra guapísima Salma. Además de su inspirador poema nos regalo estas fotos para echarnos un taco de ojo. Hasta parece una sirenita que poco a poco se la llevan las olas del mar.

Nos encanta esta parte de Salma que le gusta compartir con sus seguidores esta parte espiritual y muy intima de la actriz. Salma tiene 10.9 millones de seguidores en Instagram y sigue creciendo.

Sometimes you just need to surrender and let the waters move and embrace you. A veces hay que dejarse ir y dejar que las aguas te muevan y te abracen. #waves