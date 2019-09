SALMA HAYEK CUMPLE 53 AÑOS Y LUCE MEJOR QUE NUNCA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

La actriz mexicana Salma Hayek acaba de cumplir 53 años y luce guapísima. Salma nació en Coatzacoalcos Veracruz, México.

Actualmente Salma esta trabajando en post producción de 4 películas que se van a estrenar en el 2020 y también se encuentra filmando la película “THE ETERNALS” donde interpretara el papel de Ajak la líder de los Eternals.

Pero ni el trabajo le impide que cada día nos regale una publicación diferente en Instagram, donde siempre la vemos muy activa compartiendo videos y fotografías.

Una de sus fotos mas recientes es donde esta posando en un bikini y presume que cumplirá 53 años.

Yes, tomorrow I’m 53. So!? Si, mañana cumplo 53. Y!? --------------‍♀️------------------