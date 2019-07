“SCARY STORIES TO TELL IN THE DARK” LA NUEVA PELICULA DE TERROR DE GUILLERMO DEL TORO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Todavía no es Halloween Y Guillermo del Toro ya nos esta asustando con su nueva película. “Sacry Stories To Tell In The Dark” se estrena el 8 de agosto y después de ver el trailer me dan muchísimas ganas de ir a verla, pero me da miedo ir solo. Voy a tener que invitar a alguien para que me acompañe. ¿Quién se apunta?

La película trata de un grupo de amigos que encuentran un libro que tiene historias de terror y mientras lo están leyendo el libro va cobrando vida y los monstruos cobran vida y empiezan a matar a la gente.

La película es dirigida por el director noruego Andre Ovredal y producida por Guillermo del Toro. Este filme dura 1:51 minutos y es clasificación PG13. Aquí te dejamos el Trailer para que veas que es lo que te espera en el cine.