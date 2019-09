SE CONFIRMO LA REVANCHA ENTRE EL YOUTUBER LOGAN PAUL VS THE KSI

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Se acaba de anunciar la revancha entre Logan Paul vs The KSI para el 9 de noviembre en el Staples Center en Los Angeles.

Logan Paul es un Youtuber muy controversial por algunos de sus videos que ha subido en su canal de YouTube. Tiene muchos fans, pero también le llueven muchos haters y gente que no lo quiere y no les gusta el contenido que genera.

El año pasado Logan Paul y The KSI otro youtuber ingles comenzaron una batalla a través de redes sociales que después de muchos dimes y diretes la controversia entre ellos dos termino en una pelea de box donde al final del encuentro se dio un empate entre los dos.

Ahora en la segunda pelea será una pelea sin caretas y los guantes también serán diferentes. El boxeo siempre ha sido un negocio y con este tipo de peleas se espera traer a audiencias mas jóvenes. Esperemos que sea una buena pelea y no nos vallan a defraudar.

new video

The KSI VS. Logan Paul REMATCH is Officially CONFIRMED!

watch or perish https://t.co/hyY5aAZJ1O pic.twitter.com/Ugunq7FxwN