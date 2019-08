SE CUMPLEN 50 AÑOS DE LA LEGENDARIA FOTO DE LOS BEATLES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Hace 50 años los Beatles se tomaron la icónica foto que paso a la historia como una de las fotografías mas importantes en la historia de la cultura de la música y el entretenimiento.

La fotografía fue tomada en la calle Abbey Road en la ciudad de Londres. El fotógrafo Iain Macmillan amigo de John Lennon y Yoko Ono fue en encargado de tomar la histórica foto.

Cuando John, Paul, George y Ringo se dirigían a los estudios de grabación EMI para grabar su último disco que llevaría por nombre Abbey Road fue cuando se tomó la foto.

El día de hoy miles de fans se reunieron en el lugar para rendir tributo y recordar a los Beatles y esa icónica fotografía.

On August 8, 1969, the Beatles took a photo for the cover of "Abbey Road"



To mark the 50th anniversary, hundreds of fans flocked to Abbey Road Studios in St. John's Wood in London and its famous street crossing. https://t.co/P3DOhA06Ib pic.twitter.com/frlT6yNev1