SE NOS CASO DWAYNE “THE ROCK” JOHNSON EN UNA BODA MUY DISCRE

El luchador y actor de cine Dwayne “The Rock” Johnson se caso el pasado fin de semana en una boda muy discreta en Hawái con la productora Lauren Hashian. Ellos dos ya estaban juntos y tenían dos hijas Jasmine de 3 y Tiana de 1 año.

“The Rock” compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías que llevaban como título “Aceptamos. Agosto 18 de 2019. Hawái. Pōmaikaʻi (bendiciones) “en las fotografías estaba el y su esposa vestidos de blanco y besándose celebrando su nuevo matrimonio.

We do. August 18th, 2019. Hawaii. Pōmaikaʻi (blessed) @laurenhashianofficial❤️ @hhgarcia41--