Se Pone La Capa De Superhéroe Y Salva A Su Dron De Caer A El Agua

Uno de los videos mas sorprendentes de esta semana fue cuando vimos como un hombre corre rápidamente y después se lanza nadando a un lago para evitar que su Dron se callera a el agua.

Al parecer se le había terminado la batería y el dron estaba cayendo de una manera muy rápido a el lago.

Con mucha suerte el hombre llega a tiempo, segundos antes de que el dron se empapara de agua y callera a el lago. Como todo un superhéroe nuestro amigo logro salvar su dron.

This is brilliant, mans drone runs out of power over a lake, will he make it in time?! pic.twitter.com/vbbZq5J7kI