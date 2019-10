Tatiana, La Reina De Los Niños, Sufrio Paralisis Facial

Por Diego Ramos



La cantante y actriz Tatiana Palacios Chapa, mejor conocida como Tatiana, dio hace unos dias la noticia de que sufrio una paralisis facial.



Esto lo hizo a traves de un video en las redes sociales en el que explica algunas de las razones que resultaron en esto, incluyendo la falta de poder dormir.



'Les tengo que grabar este video porque siempre he sido transparente con ustedes, les he contado todo lo que ha pasado con mi vida y mas y si esto puede ayudar a alguien pues que, que lo tomen en cuenta...' comenzo Tatiana el video de poco mas de dos minutos.





#TBT: Hace 24 años se lanzó #Brinca, mi primer álbum infantil y que cambió el rumbo de mi carrera. Ya llevaba 10 años siendo cantante de música pop y luego de convertirme en mamá, quise dejarle este legado a mi hija. Para este disco retomé las rondas infantiles con las que crecí, pero adaptandolas a ritmos modernos. Ver esta portada me trae muchos recuerdos, ¿Cuáles te trae a ti? #Tatiana #Cantante #JuevesRetro #ThrowbackThursday #Kids #Niños #Infantil #Musica #90s