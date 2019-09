TERCER DEBATE DEMOCRATA EN HOUSTON EN TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El tercer debate demócrata será este jueves 12 de septiembre en Texas Southern University.

Ya todo esta listo para el tercer debate demócrata entre los precandidatos a la presidencia de Los Estados Unidos. Hasta el momento los que encabezan las encuestas son Joe BIden Elizabeth Warren y Bernie Sanders.

Siendo Houston la 4ta ciudad más grande de Estados Unidos y Texas la frontera con México se espera que uno de los temas principales sea inmigración.

Uno de los moderadores de este debate será Jorge Ramos el periodista de Univision.

