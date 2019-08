TESLA PONDRA NETFLIX Y YOUTUBE EN SUS AUTOMOVILES

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Nuestro TONY STARK de la vida real mejor conocido como Elon Musk nos acaba de dar una de las mejores noticias de este año. El CEO de Tesla, SpaceX y muchas compañías que están revolucionando nuestra vida diaria dio a conocer a través de cuenta de Twitter, que muy pronto los autos Tesla tendrán la capacidad de hacer streaming de Netflix y Youtube. Esto se podrá hacer siempre y cuando el carro no se encuentre avanzando.

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.