Tinder VS Conocer a Alguien en Persona

El siguiente artículo es una opinión 100% personal y todo lo expresado a continuación es mi forma de ver el siguiente tema.

Las redes sociales se han convertido en nuestra forma de vida, siempre estamos publicando como “vivimos” o como queremos que la gente piense que vivimos. Queremos enseñar una vida perfecta; siempre viajando, comiendo en los mejores restaurantes, la super esposa, el super carro, siempre “viviendo bien”. Yo soy parte de esa comunidad, lo confieso, pero no todo lo que ponemos en redes sociales es verdad. “No todo lo que brilla es oro”.

Es simplemente una necesidad que se convierte en un vicio de siempre publicar cualquier cosa y esperar que nuestra publicación reciba miles de likes o comentarios sin a veces realmente expresar algo único, algo que nos sale del corazón para compartirlo con nuestros seguidores ya sean familiares o amigos. Así que si pones una foto y estas esperando a recibir cientos de likes y solo recibes tres no te sientas mal, hay gente en el mundo que no ha comido en días y solo están esperando ese momento de recibir su siguiente comida. Hay gente cruzando fronteras con el único objetivo de tener una mejor forma de vida y una libertad que no tienen en sus países. En fin, hay cosas más importantes que tu foto de tu Sunday brunch con tus amigas bebiendo mimosas esperando esos miles de likes de tus seguidores.

Esto me lleva al siguiente tema y del que quiero hablar. La manera en la que actualmente nos relacionamos con el sexo opuesto en busca de una relación seria o sexual. Tengo 28 años y confieso que en algún momento de mi vida utilice redes sociales como Tinder o Bumble para conocer gente. Hubo algunas que funcionaron y otras citas nunca se concretaron. Me sucedió de todo, desde la chava que me agrego en Instagram y salió conmigo al día siguiente hasta la chava que nunca se presentó a esa cita y me dejo plantado esperando en el café.

Pero siempre que utilizaba cualquier red social para conocer a alguien, me daba una flojera empezar desde el principio con el mismo protocolo de siempre ¡Hola! ¿Como estas? Hasta el (pásame tu número para salir algún día). No había magia, no era yo mismo, no había una conexión humana que yo buscaba, era como si estuviera hablando con un robot y estuviera buscando el botón indicado para que hubiera algo en común entre ese perfil y yo. Y conste que conozco a un par de amigos que les han funcionado estas aplicaciones. De echo uno de ellos ya se casó con la chava que conoció en Tinder y la otra persona que conozco ya lleva una relación de algunos meses con su chavo y se ven muy serios en la relación.

Ligar a través de redes sociales es divertido hasta cierto punto, pero no hay esa emoción y adrenalina de salir a la calle y conocer a alguien en persona. Son pocas personas que ligan todavía en el parque, en un museo, en el centro comercial, en lugares públicos, y lo entiendo, debido a que no tenemos tiempo, no tenemos la iniciativa, el temor al rechazo, cualquier excusa es buena. Mi punto es, que tienes que olvidarte por un tiempo de las redes sociales para tratar de conquistar a alguien en persona y por lo menos intentarlo para que veas la diferencia que es conocer a alguien que está frente a ti en el momento y es real. Versus conocer a un perfil que se esconde detrás de las mejores fotos con miles de filtros y que le da tiempo para responderte y saber exactamente lo que quieres escuchar.

Tenemos que implementar un poco más en nuestras vidas tan aceleradas y sumergidas en redes sociales el contacto humano, experimentar todos esos sentimientos de emoción, de adrenalina que se generan cuando saludas a alguien en un lugar publico y empiezas una conversación y esa conversación se convierte en un número telefónico con una posible cita con cena y baile en un fin de semana. Una caminata por las calles iluminadas del downtown tomados de la mano y un beso al final de la noche.

Perdamos el miedo al rechazo, “al que van a decir, se van a burlar de mí”. De eso se trata la vida de expresar lo que sentimos por los demás. Hace mucho tiempo deje de preocuparme por lo que la gente puede pensar de mí. La vida es corta y tenemos muy poco tiempo. Bueno quiero terminar esta opinión con decirles que prefiero conocer a alguien por primera vez en persona a perder mi tiempo en una red social. Salgan de su zona de confort y no esperes nada a cambio. Solamente la satisfacción de hablar con alguien sin tener que utilizar una red social. Nunca sabes que puede pasar.

Que tengan un excelente resto de semana nos vemos el sábado de 3 a 7 pm en Mega101fm.

