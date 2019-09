TRAVIS SCOTT TIENE SU PROPIO DOCUMENTAL EN NETFLIX

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El rapero originario de Houston Texas Travis Scott acaba de estrenar un documental en Netflix el cual habla desde sus orígenes en Houston hasta su relación con Kylie Jenner.

El Documental dura una hora veinte y cinco minutos, lleva por nombre “Look Mom I Can Fly” y ya está disponible en la plataforma de Netflix.

Travis tiene 19.7 millones de seguidores en Instagram y actualmente es uno de los representantes más importantes del Hip Hop en el mundo.

GOT SOMETHING U MIGHT WANNA SEE IT. . !!!MEET ME HERE NETFLIX AND NO. CHILL 11200 Northwest Freeway, Suite 300 Houston, TX 77092