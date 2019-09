UN GRUPO DE PERSONAS AMENAZARON CON PISTOLA A EMPLEADOS DE POPEYES EN HOUSTON PORQUE YA NO HABIA CHICKEN SANDWICH

Related: Sigue a Lawrence Barajas

De acuerdo con un reporte de la policía dos mujeres y tres hombres llegaron a un restaurante de Popeyes ubicado en la calle Scott Street y Corder después de las 9 de la noche el día lunes 2 de septiembre y después de que les dijeron que ya no había chicken sándwich. Un individuo saco una pistola y amenazo a los empleados del lugar.

Gracias a la rápida respuesta de los empleados lograron cerrar y ponerle candado a las puertas y no dejaron entrar el individuo.

Afortunadamente no hubo heridos y la policía llego para hacer el reporte. El grupo de personas huyo del lugar en una SUV azul y el hombre de la pistola fue identificado como un hombre con rastas, tatuajes en la cara, vestía una camisa negra con mangas rojas.

Houston police were called to a Popeyes Chicken restaurant in Houston Monday night after an armed group of people stormed the store and demanded chicken sandwiches. https://t.co/spbW1ERBBR