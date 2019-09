Veronica Castro Le Dice Adios Al Mundo Artistico

Por Diego Ramos



A traves de un mensaje en Instagram la actriz y conductora Veronica Castro se despidio de su publico y de el medio artistico dandole gracias a todos ellos por todos los años de carrera.



'Asi es mi Cris -- Y Quisiera aprovechar esta canción que dice tantas cosas para mí y hacer de su conocimiento que me merece tanto respeto a este público infinito que me ha dado tanto que me ha regalado sus frases su tiempo su cariño, Que elegí hoy que es el día de mi santa madre María de Guadalupe y en su nombre les digo adiós la vida ha cambiado mucho pero yo no puedo con la agresión y el escarnio Y digo adiós a Lo que tanto ame mi profesión por 53 años entregue mi vida con todo mi amor gracias por todo pero estoy agotada de tanto mal y como lo vengo diciendo hace ya muchos años Quiero mi paz. DLB! --' escribio en la publicacion de un video de su hijo Christian Castro.



A pesar de que en los ultimos años la actriz no estuvo tan presente en los medios, en las pasadas semanas ha sido duramente criticada por la supuesta relacion que mantuvo con la conductora Yolanda Andrade. Rumores de una boda entre ellas pudo haber sido lo que detonaria la bomba y por ello las palabras de 'ya no puedo con la agresion y escarnio.'



Veronica Castro fue una de las grandes actrices en la television Mexicana. Rosa Salvaje, No Creo En Los Hombres, Pueblo Chico Infierno Grande, Los Ricos Tambien Lloran y El Derecho De Nacer son solo algunas de las muchas melodramas en las que aparecio Castro.





Video of VERONICA CASTRO "Mala noche, no" (Super 88)

Video of VERÓNICA CASTRO - UNA MIRADITA

Su carisma la llevo a ser la coductora favorita de Mexico y LatinoAmerica. Entre los programas mas famosos que le toco conducir estan Noche A Noche, Mala Noche No!, La Movida y La Tocada. Posteriormente tambien fue conductora en una de las emisiones de Big Brother Mexico.Su paso por la musica tambien dio de que hablar, entre la decada de los 70s y 90s lanzo varios discos y sencillos.El ultimo trabajo que realizofue su papel en la famosa serie La Casa De Las Flores que se estreno en el 2018. Con una segunda temporada en puerta, la mismaaseguro que no sera parte de ella.