[VIDEO] El Devastador Comercial De 'Regreso A Clases'

Por Diego Ramos



Este pasado Miercoles la organizacion Sandy Hook Promise lanzo un nuevo comercial con el que continua su lucha para proteger a niños de la violencia de armas.



La organizacion nacio en el estado de Connecticut unos años atras despues de que sucediera la tragedia en la escuela Sandy Hook, donde 26 personas murieron en un tiroteo, la mayoria de ellos niños de entre 6 y 7 años.



Sandy Hook Promise cumple la mision de rendir homenaje a aquellas victimas de la violencia de armas ademas de transformar su tragedia al proporcionar programas y prácticas para proteger a los niños de la violencia armada.



Este año la organizacion promovera su campana bajo el lema de 'Conoce Los Signos,' con ello, la organizacion espera que las personas entiendan cómo pueden reconocer el comportamiento problemático en alguna persona e intervenir para detener la violencia, como los tiroteos escolares antes de que sucedan. Esto lo hizo saber Nicole Hockley, co-fundadora de la organizacion, durante una entrevista en el programa Today.



El comercial titulado Cosas Escenciales De Regreso A Clases muestra a varios niños describiendo cosas que sus padres les compraron para su regreso a clases. Mientras los niños describen los articulos llega el punto en el que se escuchan disparos de fondo, lo que simula un tiroteo en una escuela. Las imagenes llegan a ser mas graficas cuando muestran a un niño sangrado mientras otra niña usa un calcetin para parar la sangre, y sigue con una niña escondida despidiendose, via mensaje de texto, de su mama momentos antes de que se escuchan los pasos [simulados] de el tirador caminando hacia ella.



'Es hora de volver a la escuela y sabes lo que eso significa. Los tiroteos escolares se pueden prevenir cuando se conocen los signos.' termina con este mensaje el video.



*El video contiene imagenes fuertes y sensibles no aptas para todo el publico/Se sugiere discrecion*

Video of Back-To-School Essentials | Sandy Hook Promise