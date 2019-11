[VIDEO] Mana Revive Clasico Junto A Sebastian Yatra

Por Diego Ramos



La banda Mexicana Mana no deja de sorprendernos en la musica. Hace un tiempo se unieron a Nicky Jam para una nueva version de uno de sus clasicos.



Pues nuevamente vuelven a probar esta formula, esta vez de la mano de el Colombiano Sebastian Yatra.



Yatra se unio Mana en la nueva version de su cancion No ha parado de llover, una cancion de la banda que fue lanzada originalmente en el año 1995.



A traves de sus redes sociales Sebastian le agradecio a sus idolos el darle la oportunidad de cantar con ellos una de sus canciones.





Me llena de felicidad contarles que este viernes saldrá la canción que grabé al lado de unos de mis más grandes ídolos @manaoficial ----♥️ #NoHaParadoDeLlover2019 gracias amigos por confiar en mi para cantar a duo una de sus canciones más hermosas ---- :’)