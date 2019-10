WILL SMITH SACA LINEA DE ROPA INSPIRADA EN EL PRINCIPE DEL RAP

Related: Sigue a Lawrence Barajas

El actor Will Smith no deja de sorprendernos, si no esta actuando en una película en Hollywood, se encuentra haciendo un video para su canal de YouTube y lo mas reciente acaba de sacar su línea de ropa inspirada en el Príncipe del Rap.

Una de nuestras series favoritas de los noventa y la que catapulto a Will Smith a ser la gran estrella de Hollywood en la que se convirtió y marco una década. Es ahora la serie que lo ha inspirada para sacar su línea de ropa deportiva.

La colección de ropa se llama BEL-AIR Atlethics y estará disponible el 14 de octubre donde podrás comprar gorras, camisetas, chamarras y muchas cosas más.

I put my thang down, flipped it and reversed it. Then I put it on sale. NEW @FRESHPRINCE MERCH! Link in bio