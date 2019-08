WILMER CABRERA DEJA DE SER EL ENTRENADOR DEL HOUSTON DYNAMO

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de dos temporadas y media y de haber conseguido el trofeo de US OPEN CUP con el Houston Dynamo en el 2018 el colombiano Wilmer Cabrera le dice adiós al equipo naranja.

Davy Arnaud será quien toma el interinato como entrenador por el resto de la temporada. Actualmente el Houston Dynamo tiene un récord de 9-13-3 y este situado en el noveno puesto de la conferencia del oeste en la MLS.

Con la salida de Wilmer Cabrera la afición siempre le ha exigido a la organización del Houston Dynamo que vengan mas jugadores de renombre y que puedan pelear por un título.

The Houston Dynamo have parted ways with head coach Wilmer Cabrera.



-- https://t.co/QMMExIc1Ta pic.twitter.com/rGhufUTWcT