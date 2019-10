Ya Esta A La Venta Piñata De Sarita, La Hija De Jose Jose

Por Diego Ramos



Despues de que se informo el pasado Sabado el fallecimiento de el cantante Jose Jose, quien ha estado en el ojo del huracan es su hija Sara Sosa, mejor conocida como Sarita.



La hija del interprete dio mucho de que hablar despues del fallecimiento ya que aparecio al siguiente dia dando entrevistas para varias televisoras Estadounidenses y muchos usuarios la criticaron por ello.



No solo eso, durante estos dias tambien estuvo en medio del escandalo despues de que sus medios hermanos Jose Joel y Marisol, tambien hijos de Jose Jose, la acusaran de que no los dejaba acercarse al cuerpo de su padre y mantuvo en suspenso a todo el mundo sobre el paradero de el cuerpo. Por esto, los usuarios en redes sociales le dieron duras criticas en todas sus cuentas y hasta hicieron tendencia el hashtag #SaritaArpia.



Dias despues todo el escandalo se arreglo, pero algunos comerciantes aprovecharon el escandalo para hacer la piñata de Sarita.



Son varios establecimientos en Mexico que estan ofreciendo dicha piñata. 'Llega la piñata para sacar el coraje de no Saber sobre nuestro príncipe de la canción,' la describe una de las empresas @pinata.feliz.





Por otra parte el establecimiento Pinateria Ramirez tambien lanzo la pñiata describiendola en tono sarcastico como 'La Mas Querida de Mexico.'Tambien comentaron que tendrian varias versiones de la misma ahora que se acerca Halloween.