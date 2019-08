YA HAY FECHA PARA LA REVANCHA ENTRE ANDY RUIZ Y ANTHONY JOSHUA

Related: Sigue a Lawrence Barajas

Despues de esperar por meses para que se confirmara la revancha entre Andy Ruiz y Anthony Joshua, finalmente se confirmó la fecha para la segunda pelea.

La pelea se llevará a cabo el 7 de diciembre en Arabia Saudita en la ciudad de Diriyah donde la función se llamará “Choque en las Dunas”

Todos pensábamos que la segunda pelea podría llevarse a cabo en Inglaterra, New York y hasta en algún momento se hablo de hacerla en México, pero finalmente los árabes pudieron negociarla en su país inyectándole una buena cantidad de dinero.

