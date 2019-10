Yuridia Confeso Haber Tenido Ringtone De Jolette

Por Diego Ramos



Hay cosas que el internet no perdona ni olvida. Y si lo olvidamos el mismo internet no lo vuelve a recordar.



Tal es el caso de una entrevista que la cantante Yuridia ofrecio hace tiempo para el portal de videos Escandala en YouTube. Mismo video vuelve a dar de que hablar por lo que confeso la cantante.



En el video Yuridia habla sobre su mas reciente disco Primera Fila del cual se desprende su exito Amigos No Por Favor.



Dicha entrevista tambien vuelve a abrir el baul de los recuerdos y su paso por el reality show La Academia. Al ser cuestionada si recordaba a su ex-compañera de reality show Jolette, en especifico una de sus presentaciones ella respondio:



'Yo tenia eso de ringtone, si, que me perdone Jolette pero si lo tenia es que fue epico eso... Que cu*** los maestros que le ponian esos trabajitos y Jolette tambien decia Hay que padre, Que bonito arreglo!' reacciono Yuridia al ver las imagenes de Jolette cantando la cancion Bailando.





Video of Jolette - Bailando (La Academia 4)

Video of Chavorruqueando con Yuridia

Durante la entrevista tambien fue parte de un juego en el que reacciona a varias fotografias que se le muestran entre ellas las deVideo Cortesia de Escandala en YouTube