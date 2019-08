Mega Throwback De La Semana: BELANOVA

Por Diego Ramos



Es Jueves Retro y el dia de hoy se lo vamos a dedicar a una de las bandas de ElectroPop mas inovadoras de los años 2000.



Dennise, Edgar y Ricardo 'Richie' conforman el trio tapatio Belanova. La banda que nos pondria a bailar a muchos por alla por el año 2006.



Belanova tuvo sus inicios en el 2000. Su primer disco esta titulado Cocktail. Con poco exito Belanova siguio vigente hasta que en el 2005 tuvo su breakthrough con Me Pregunto. A continuacion algunos de sus mas grandes exitos:



1. Me pregunto, 2005

La cancion que le abriria las puertas internacionalmente a Belanova. Me pregunto se lanzo en el verano del 2005 en Mexico y no fue hasta principios de 2006 que fue lanzada aqui en Estados Unidos. La cancion fue el primer sencillo de el disco Dulce Beat.



Video of Belanova - Me Pregunto

Video of Belanova - Rosa Pastel

Video of Belanova - Baila Mi Corazón

2., 2006Definitivamente no hay una cancion mas Popera, un Pop Chicloso o Pop Freson, como le quieras llamar, que Rosa Pastel. Despues de el exito que tuvieron Me Pregunto y Por Ti,junto con su disquera decidieron relanzar su disco Dulce Beat, usando a Rosa Pastel como sencillo promocional. El video de la cancion es uno de los mejores de el año 2006.3., 2007Y si de Pop, o ElectroPop, estamos hablando no podemos dejar a un lado Baila Mi Corazon. Primer Sencillo promocional de el tercer disco deFantasia Pop, como el nombre lo dice el disco fue una Fantasia que hizo aacreedores de varios premios. El disco fue uno de los mas vendidos en el 2007 permaneciendo en el #1 en Mexico por cinco semanas. One, two, three, Go!, Por Esta Vez, Rockstar, Paso el Tiempo, Cada que... y Toma Mi Mano tambien fueron parte del disco y funcionaron como sencillos en Mexico y otros en Estados Unidos.Que artista te gustaria ver en el? Hazmelo saber: @eldiegoramos