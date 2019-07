Miles de Puertorriqueños Paralizan San Juan Con Protesta Masiva

Por Diego Ramos



En lo denominado 'Paro del Pueblo' ciudadanos de Puerto Rico tomaron las calles de San Juan para exigir la renuncia de el Gobernador Ricardo Rosello.



En los pasados dias han sido varias las protestas en la isla despues de revelarse el escandalo de los mensajes de Rosello y miembros de su epuipo. Los mensajes van desde insultos a otros funcionarios asi como mensajes ofensivos a figuras publicas.



Este Lunes se vivio la protesta mas grande hasta el dia de hoy en la isla. En 'La Marcha de el Pueblo' los convocados pedian al funcionario renunciar a su cargo. "La gente está gritando hoy para que se vaya. Nadie lo quiere. ¡Puerto Rico está gritando!" comento una de las personas que asistio.





Wow. Puerto Rico.

You don’t get this perspective from the ground.

They are Loud.

Determined.

United. pic.twitter.com/3JMmbc8NY2